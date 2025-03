Anteprima24.it - Ieri in Campania: una irpina all’Eurovision. Cantante neomelodico assolto

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, venerdì 7 marzo 2025. Avellino – “Una coppia assolutamente inedita, sia per formazione sia per esperienze, farà il suo debutto assoluto nella prossima edizione, la numero 69, dell’Eurovision Song Contest di Basilea: il “veterano” Gabriele Corsi e la new entry BigMama. (LEGGI QUI) Benevento – Dopo due anni di lavori, il ponte San Nicola è pronto a riaprire. Domani mattina, finalmente, si potrà tornare a percorrere una delle infrastrutture più importanti (e attese) della città. La sua ristrutturazione, infatti, non è stata priva di critiche e discussioni. (LEGGI QUI)Caserta –Il Tribunale casertano di Santa Maria Capua Vetere ha ammesso la costituzione di parte civile dell’associazione Sos impresa – Rete per la LegalitàAps, nel processo contro due imputati di tentata estorsione, tra cui l’esponente del clan dei Casalesi Giovanni Diana, 64 anni, attualmente detenuto e con condanne definitive per estorsione.