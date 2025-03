Ilrestodelcarlino.it - Idealservice: "Così migliora il contratto"

Il risultatotivo per i lavoratori diè stato ottenuto. E questo è senz’altro un aspetto positivo. Ma "spiace aver dovuto scomodare il Prefetto per la gestione di una situazione che si sarebbe potuta risolvere semplicemente leggendo i testi degli accordi sottoscritti e agendo le normali relazioni sindacali. Ma si sa, per qualcuno l’apparenza è molto più importante della sostanza". Per chi ha dimestichezza con il proverbiale linguaggio sindacale, la nota dei confederali – Cgil, Cisl e Uil – rappresenta un vero e proprio strappo con i sindacati di base. D’altra parte, la trattativa dall’inizio è stata condotta dalle tre confederazioni. Se si è, quindi, arrivati a un accordo, lo si deve al loro lavoro. Anche perché, è bene ricordarlo, sono gli unici titolati – anche a livello nazionale – a sottoscrivere ilcollettivo nazionale.