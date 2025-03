Quifinanza.it - I sondaggi politici danno Meloni sotto il 30%, Schlein continua a soffrire mentre Conte vola

Sono due i dati che saltano all’occhio consultando gli ultimi: rispetto alla settimana precedente, Fratelli d’Italia di Giorgiaè in calo del -0,3% e scendela quota psicologica del 30%, raggiunta solo pochi giorni prima.Il secondo fatto degno di nota è il duello fra cugini di area progressista: il Movimento 5 Stelle di Giuseppea erodere consenso al Partito Democratico di Elly: gli ex grillini fanno uno scatto in avanti del +0,7% salendo a quota 12,2%,i Demno a calare: la perdita del -0,2% porta il principale partito d’opposizione al 22,7%. L’astensionismo, poi, è ancora fortissimo.Chi sale e chi scende neioggiLe percentuali che seguono sono tratte dalla Supermedia Youtrend effettuata per Agi e rispecchiano le intenzioni di voto degli italiani al 7 marzo 2025.