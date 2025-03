Ilrestodelcarlino.it - I sindacati in tribunale: "Marcetta dei 40, il fronte è compatto"

"Il board aziendale dimostri di voler veramente riaprire il dialogo, ritirando la procedura di licenziamento e ripristinando il contratto integrativo aziendale. Non siamo disponibili a trattare sulla base di diktat e con la "pistola puntata alla tempia" della mobilità". Ribadiscono la propria posizione, le segreterie territoriali di Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm e Rsu al tramontare di una nuova giornata di sciopero e presidio dinanzi alle portinerie dello stabilimento di I Maggio, scaldata non solo dal sole, ma anche dal coreografico dono di mimose alle donne in occasione della Giornata internazionale dedicata ai loro diritti, dai messaggi di alunne e alunni dell’Istituto comprensivo di Copparo e da nuove e continue manifestazioni di solidarietà. Segno di una comunità unita attorno lavoratrici e lavoratori dello stabilimento - che tra oggi e domani incroceranno le braccia per altre 16 ore - "che ci dà forza nella lotta per il diritto al lavoro e ad un salario dignitoso – affermano il segretario della Fiom Stefano Bondi, affiancato dai referenti della Rsu Roberto Girotto e Davide Brandalesi (Fim), Simone Nonnato e Antonio Barile (Uilm), Igor Bergamini e Massimo Musacci (Fiom) -.