Sport.quotidiano.net - I sassolini di Boban. "Lo sport resta bellissimo nonostante il business e l’americanizzazione»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Lonon è solo competitività e ricerca della vittoria. Può anche essere uno strumento di incontro e di crescita personale. Un mezzo per andare oltre a barriere territoriali, razziali e sociali. Tantiivi hanno vissuto sulla propria pelle gli orrori della guerra o i soprusi politici del proprio paese d’origine. Per loro lospesso è stato quel qualcosa che li ha aiutati a mantenere un giusto ideale di vita. Tra questi c’è senza dubbio il dirigenteivo ed ex calciatore del Milan, Zvonimir. L’ex talentuoso centrocampista croato, simbolo del calcio degli anni Novanta, non si è mai tirato indietro dall’affrontare discorsi sociali e politici. E anche durante e dopo il convegno “I giusti nello“, organizzato da Gariwo e tenutosi a Milano,ha parlato di come l’attivitàiva può avere un’influenza positiva di acquisizione dei diritti umani e sociali.