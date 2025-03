Justcalcio.com - I punti fermi, le incognite Theo e Leao e i possibili innesti: come l’arrivo di Allegri potrebbe cambiare il Milan | Primapagina

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-08 16:00:00 Arrivano conferme:Getty e Calciomercato.com Gabriele Stragapede adesso Non c’è più tempo per il. L’avventura di Sergio Conceicao sulla panchina rossonera è agli sgoccioli e,riscontrato da Calciomercato.com, c’è solo da comprendere se l’addio arriverà a giugno (com’è previsto, vista la sempre più remotatà di qualificarsi alla prossima Champions League) o stagione in corso, in caso di nuovi risultati negativi, partendo dalla sfida odierna di Lecce. E chi sarà il successore del tecnico portoghese? Il candidato numero uno è Massimiliano, vistol’uomo giusto per riportare ildove la società desidera essere ogni anno.