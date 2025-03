Ilveggente.it - I pronostici di sabato 8 marzo: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

di, tornano in campo i principali campionati europei:A,1, c’è pure la.La ventottesima giornata diA prosegue questocon ben quattro partite in programma. Alle 15:00 protagonista sarà la zona retrocessione: il Parma chiede punti salvezza al tranquillo Torino che però nel girone di ritorno ha svoltato e non vuole fermarsi. Il Como ha l’occasione di chiudere virtualmente i conti contro il Venezia, che però nello scorso turno ha fermato l’Atalanta sullo 0-0.IdiA,1 (LaPresse) – IlVeggente.it Rischia un’altra figuraccia il Milan che con una formazione rivoluzionata fa visita al Lecce, mentre alle 20:45 l’Inter nonostante un ampio turn over non dovrebbe avere problemi contro il Monza ultimo in classifica e rassegnato alla retrocessione dopo un calciomercato invernale in cui invece di riforzarsi si è indebolito perdendo Bondo e Maldini.