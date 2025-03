Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 8 marzo 2025: film e intrattenimento

Leggi su Lopinionista.it

Su Rai Uno L’eredità, su Canale 5 torna C’é posta per te. Guida aiTv della serata dell’8Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 8? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Due dalle 2120 Elsbeth. Il carismatico proprietario di un cocktail bar esclusivo, dopo aver saputo che la sua cliente preferita è stata vittima di bullismo ai tempi del college, decide di vendicarsi per lei. Su Rai 4 dalle 21.20 Holy Spider. Nella città iraniana di Mashhad, un serial killer locale, Saeed, inizia a fare “pulizia”, uccidendo barbaramente giovani prostitute.