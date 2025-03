I precedenti Sono tre i confronti | perfetto equilibrio All’andata brutta sconfitta bianconera

Leggi su Sport.quotidiano.net

Nello scorso campionato di Eccellenza Robur e Terranuova Traiana siaffrontate per la prima volta nella loro storia. Il club del Valdarno aretino è infatti nato nel 2014 dalle ceneri della Terranuovese ed in seguito ad un accordo tra Asd Traiana e il Comune di Terranuova Bracciolini. Le due sfide furono tra le più equilibrate all’interno del trionfale cammino della formazione di Magrini., il 15 ottobre 2023, finì 1-1 con vantaggio bianconero firmato da Biancon ad inizio ripresa e pareggio praticamente immediato dei biancorossi con Sacconi. Fu una sfida molto intensa e nervosa al termine della quale la Robur rimase in dieci per il rosso diretto di Hagbe nel finale. Stesso sorte toccò poco prima a mister Magrini. Al ritorno il 28 gennaio del 2024 allo stadio Berni di Badesse a decidere la sfida fu una rete in avvio di Candido per l’1-0 finale.