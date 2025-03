.com - I Muxe: il terzo genere che sfida i confini nella tradizione zapoteca

Nell’angolo sud-orientale del Messico, dove le acque del Pacifico lambiscono le coste dell’Istmo di Tehuantepec, esiste una comunità chela nostra comprensione occidentale del. In questo giorno dedicato alle donne, volgiamo lo sguardo verso chi abita gli spazi intermedi, verso coloro che ci ricordano come la diversità umana sia ben più complessa e sfumata di quanto i nostri schemi binari possano contenere.La terra dove nasce ilJuchitán de Zaragoza, nello stato di Oaxaca, è l’epicentro di un fenomeno culturale antico quanto la civiltàstessa. Qui, tra mercati vibranti e case dai colori intensi come i ricami dei loro abiti tradizionali, vivono i(pronunciato “mushe”), persone nate con caratteristiche biologiche maschili ma che incarnano un’identità didistinta, né completamente maschile né femminile, ma un’autentica terza categoria riconosciuta e rispettatasocietà locale.