Ilfattoquotidiano.it - I Modena City Ramblers raccolgono zaini e scarponi per il rifugio “Massi” in Valsusa. La band: “Aiutare i migranti è una forma di resistenza”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, smartphone e donazioni. Da oltre un anno, la storicaitaliana deiha lanciato un appello ai loro fan per raccogliere materiale e fondi da destinare alFraternitàdi Oulx in. Un luogo che è diventato un punto di riferimento per iche provano ad attraversare il confine alpino tra l’Italia e la Francia. “Quello che fanno i volontari deè un atto di” racconta al Fatto.it Davide Morandi il cantante del gruppo. E così il banchetto con il merchandising del gruppo si trasa ogni data in un punto di raccolta del materiale che sarà portato inda uno dei volontari del, Daniele Bettuzzi. L’iniziativa, partita lo scorso anno, proseguirà anche con il nuovo tour “Appunti Resistenti” che nei prossimi mesi attraverserà l’Italia: “Tante cose insieme fanno una cosa grande – conclude Morandi – è questo l’insegnamento che possiamo dare ai più giovani”.