I migliori spaghetti del supermercato secondo il Gambero Rosso

Dal 2010 la pasta è Patrimonio dell’umanità Unesco. Al maccherone è pure dedicata una festa globale, il World Pasta Day, che si celebra il 25 ottobre. Gli rendiamo omaggio con una classifica attraverso il suo formato più classico, il più amato e venduto: gli. Un test che ripetiamo a distanza di 33 anni da quel 1992, quando andò in edicola da sola (e non più come dorso de Il Manifesto) la rivista.IdelNon glini o gli spaghettoni. Il contest è dedicato agli “spaghi” con un diametro di medio spessore, il formato più versatile. Se la lunghezza è uguale un po’ per tutti i prodotti, 25 centimetri, per il diametro si va da un millimetro e mezzo a poco oltre i 2: dipende dalle scelte del pastificio, dalla zona di produzione, dalla tradizione che l’industria o l’artigiano si porta sulle spalle.