I legumi e l’arte ceramica protagonisti tra gli stand di Tipicità Oggi e domani spazio alle aziende

di Appignano sarannoalla 33esima edizione di, il festival dedicato al gusto eeccellenze locali che si tiene in questi giorni al Fermo Forum a Fermo. Siachenellodedicato ad Appignano, alla presenza degli agricoltori delleagricole Enrico Mazzieri e Claudio Medei, verranno offerti gratuitamente a tutti i visitatori alcuni prelibati piatti a base di, preparati dalla Pro loco. Inoltre, si potranno ammirare all’opera i maestri vasai del borgo dell’atelier della terra di Marica Sabbatini e dell’App creativa – associazione culturale che oltre ad esporre alcune delle loro preziose opere d’arte, si esibiranno in dimostrazioni di decorazione e di lavorazione della. "In questa edizione di– ha dichiarato il sindaco Mariano Calamita – siamo lieti di presentare in anteprima il nuovo libro "Affettivi" che raccoglie sia le ricette tradizionali con gli antichiche tante nuove idee creative per piatti moderni e gustosi".