I lavori per la piscina. Il cantiere è partito. Tuffi entro metà 2026

Un via vai di camion che trasportano terra e altro materiale, uno squarcio nella facciata principale che si affaccia su viale Gorizia e, all’interno, una ruspa che fa avanti e indietro sul fondo di quella che era la vasca da 25 metri dell’impianto: è così che si presenta in questi giorni ladove, con le demolizioni del vecchio corpo che ospitava le due vasche coperte, hanno preso il via iper il nuovo impianto comunale. Il 25 novembre 2024 era cominciato l’allestimento delnegli spazi della Villa e oggi si può dire che la rivoluzione dell’intera area – che si concretizzerà con la ricostruzione ex novo della parte che ospiterà gli impianti coperti e la risistemazione dell’assetto complessivo di tutto l’impianto – sia iniziata. A operare è Techne, soggetto capofila dell’Ati aggiudicataria del progetto di realizzazione del nuovo impianto.