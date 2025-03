Ilrestodelcarlino.it - I Kiwi giallorossi alle prese con Viadana

Lasciataspla vittoria all’ultimo secondo con San Donà, per la Fiorini Pesaro Rugby è ora della trasferta su uno dei campi storici del rugby italiano. Domenica14.30, per la 5° giornata di ritorno del campionato di Serie A, isfideranno allo Stadio Zaffanella i Caimani, capolista a quota 51 punti. Per la formazione pesarese, a quota 43, una ghiotta occasione per accorciare le distanze. "Dal punto di vista mentale, la vittoria nell’ultimo secondo con San Donà ci ha dato una carica incredibile, ma dal punto di vista fisico sono stati 80 minuti molto pesanti, che hanno lasciato strascichi". È la seconda linea Leonardo Venturini a fare il punto della situazione in casa Fiorini Pesaro Rugby. "Quella conprobabilmente sarà la partita più intensa dell’anno.