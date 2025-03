It.insideover.com - I diamanti sono i migliori amici, ma le borse le migliori amiche: Milano omaggia le donne con l’eleganza di Kelly e Birkin

Leggi su It.insideover.com

Nel lontano 1953, Marilyn Monroe, indossando il suo iconico pink dress sul set di Gentlemen Prefer Blondes, intonò per la prima volta il celebre brano Diamonds Are a Girl’s Best Friend, che la rese famosa in tutto il mondo. Una frase e un claim divenuto leggendario e usato ancora oggi, pur a distanza di oltre mezzo secolo. Ma se è vero che “idelle”, quando si parla di moda, qualiallora “le”? Tra gli oggetti che accompagnano ogni donna nella vita quotidiana, ma anche nelle occasioni più chic, non posdi certo mancare le. Non solo pratici contenitori per le necessità di tutti i giorni, ma anche veri e propri accessori glamour, espressione di personalità, eleganza e stile, che fanno parte dell’identità di ogni donna.e Finarte celebrano la Festa della donnaIn occasione della Festa della Donna Finarte celebra la bellezza e lo stile con un evento esclusivo: l’esposizione, dal 7 al 9 marzo, di una raffinata selezione di, accessori e abiti dei più prestigiosi brand, quali Hermès, Chanel, Louis Vuitton, Dior e Gucci, cui seguirà la preziosa asta “Luxury Fashion” di lunedì 10 marzo.