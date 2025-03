Quifinanza.it - I dazi di Trump penalizzano il cibo italiano, possiamo perdere 2 miliardi

Leggi su Quifinanza.it

Il settore agroalimentarerischia una nuova battuta d’arresto a causa dell’annunciata imposizione didel 25% sulle esportazioni europee negli Stati Uniti, voluta da Donald. Secondo un’analisi Coldiretti pubblicata il 27 febbraio 2025, basata su dati Istat, il provvedimento potrebbe tradursi in un aumento dei costi per i consumatori e in un forte calo delle vendite per le aziende italiane.Idi: un rischio concreto per l’export Made in ItalyGli Stati Uniti rappresentano il primo mercato di sbocco extraeuropeo per il, con un valore record di oltre 7,8di euro nel 2024. L’introduzione di tariffe doganali aggiuntive voluta da Donal, quindi, rischia di compromettere questo primato, con impatti significativi su settori chiave dell’agroalimentare.