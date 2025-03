Panorama.it - I danni dei social network sui nostri adolescenti

Stavolta è l’Università di Milano-Bicocca a lanciare l’allarme: ipossono influenzare negativamente l’apprendimento in diversi modi, soprattutto nei giovani al di sotto dei 14 anni. Con questo studio non si scopre nulla di nuovo, perché ogni ricerca universitaria degli ultimi cinque anni almeno arriva alla stessa conclusione, quella per cui schermi e interazioneincidono in modo deleterio sui pre, a ribadire l’evidenza che è sotto gli occhi di chiunque abbia in classe, in casa o anche solo sulla propria strada un tredicenne o giù di lì. Lo studio si concentra sui più giovani, quindi vale la pena volgersi a loro, ma questo abuso e il conseguente intorpidimento cognitivo riguarda ogni fascia d’età perché schermi, tecnologia,e intelligenza artificiale stanno rimbambendo ogni età, nessuna esclusa.