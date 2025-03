Lopinionista.it - I clienti Very Mobile aiutano l’ambiente

Leggi su Lopinionista.it

MILANO –, l’operatore telefonico sul mercato italiano dal febbraio 2020, si distingue da sempre per il proprio impegno nella salvaguardia del, e con il programma gratuito Giga Green consente ai propridi trasformare i Giga consumati ogni mese in progetti ecosostenibili.Nel 2024, in collaborazione con Plastic Free Onlus, l’associazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica,ha realizzato un insieme di iniziative di tutela ambientale, dalla pulizia dei rifiuti di plastica nelle spiagge di Bari, Silvi Marina e sulle rive del Delta del Po al salvataggio e alla cura di tre esemplari di tartarughe marine vittime dell’inquinamento da plastica, fino alla completa guarigione e alla liberazione in mare.La collaborazione ha portato inoltre a un’attività educativa che ha coinvolto 100 ragazzi della Scuola Media Catullo a Pomigliano d’Arco (NA), sensibilizzandoli sui comportamenti rispettosi dele donando loro 100 borracce e una colonnina depuratrice d’acqua.