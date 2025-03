Ilfattoquotidiano.it - I cialtroni aumentano e il dibattito ne risente. Ma come frenare l’estinzione programmata?

Ragazzi! Fece il caporale. Ho per voi una notizia buona e una cattiva. Quale volete sentire per prima?’E le reclute: ‘Dacci prima la notizia cattiva e poi quella buona’.Allora il caporale: ‘volete. La cattiva notizia è questa: il mondo occidentale, e l’Italia in particolare, soffrono di una profonda crisi demografica, con indicatori di natalità bassissimi direttamente legati alla crisi sociale ed economica dei nostri paesi. Ciò prelude alpura e semplice dei nostri popoli. Di questo passo, forse, non ci sarà neppur bisogno che ci tirino la bomba atomica per fare del nostro ‘giardino europeo’ un desolato deserto. Intanto, nel marzo 2025, ce ne sono ancora tanti che dicono che la priorità sia spedire noi giovani al fronte.’‘Azz.’ esclamarono le reclute toccandosi. ‘E la notizia buona?’.