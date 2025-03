Iltempo.it - I cartelli al corteo dell'8 marzo a Roma: "Oggi mimose, domani torni a ucciderci?"

(Agenzia Vista), 082025 Si è tenuto a, partendo da piazza Vittorio Emanuele, ildi Non Una di Meno in occasionea Giornata Internazionalea Donna. Cori, canti e balli per le vie di. Ilè partito da piazza Vittorio Emanuele. "Se non te la do, non te la prendere" dice un cartello. "Sarà una festa quando il patriarcato sarà morto" dice un altro. "?" recita un altro. E poi il motto delsullo striscione di apertura: "Lotto, boicotto sciopero". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev