Trentotoday.it - I carabinieri lo fermano e lui cerca di fuggire nel fiume

Leggi su Trentotoday.it

del nucleo radiomobile della compagnia di Rovereto hanno arrestato nelle scorse ore un extracomunitario di 34 anni per resistenza continuata a pubblico ufficiale. Nello specifico, durante i servizi di vigilanza in occasione dei festeggiamenti per il carnevale, i militari.