Ravennatoday.it - I Blacks Faenza ospitano la Rucker San Vendemiano. Garelli: "Servono attenzione e lucidità"

Leggi su Ravennatoday.it

Sfida da non perdere al PalaCattani. Domenica alle 18 iospiteranno laSan, terza in classifica. Dopo questo incontro il campionato di serie B Nazionale si fermerà per dare spazio alla final four di Coppa Italia e riprenderà sabato 22 marzo con i faentini che saranno.