Ilgiorno.it - I 90 anni di don Chino, prete degli ultimi: “Accolsi in casa tre eroinomani”

San Giuliano Milanese (Milano) – Una vita dedicata ad aiutare tossicodipendenti e alcolisti: ilè arrivato al traguardo dei 90. Festa a sorpresa, tra il calore dei suoi ragazzi ed educatori, per GioaPezzoli – per tutti don–, sacerdote di origine bergamasca trapiantato nel Sud Milano, dove ha fondato Promozione umana, una delle sue numerose comunità di recupero. SAN GIULIANO - 90DI DONPEZZOLI - DONALL’INAUGURAZIONE DI UNO DEI NEGOZI DELLE SUE COMUNITA’ A MELEGNANO NEL 2018 - FOTO CANALI - PER REDAZIONE SUD MILANO/METROPOLI - PINCIONI/CANGEMI Da dove nasce il desiderio di dedicarsi al prossimo? “Sono il secondo di sei fratelli, i nostri genitori ci hanno insegnato a essere caritatevoli. La nostra era una famiglia umile, dove però non mancava il piatto a tavola per il povero che chiedeva l’elemosina.