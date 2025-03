Unlimitednews.it - I 70 anni di Ornella Muti, da Damiani ad Hollywood con un fascino inconfondibile

ROMA (ITALPRESS) – Con lei è proprio il caso di dire “Settanta ma non li dimostra”. Perché, che i 70 li compie il 9 marzo (è nata a Roma nel 1955), mantiene ancora oggi immutato ilche aveva all’inizio della sua lunga e fortunata carriera che l’ha vista lavorare con i più grandi registi italiani e internazionali, da Mario Monicelli a Dino Risi, da Ettore Scola a Marco Ferreri, da Woody Allen a John Landis.Ha anche conquistato tanti premi: David di Donatello, Grolle d’Oro, Globi d’oro e Ciak d’oro, solo per citarne alcuni. Il primo ruolo arriva quando ha solo 14: Damianola sceglie come protagonista de “La moglie più bella”, film ispirato alla storia di Franca Viola, la prima donna italiana a rifiutare il matrimonio riparatore dopo avere subito violenza.