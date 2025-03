Gamberorosso.it - I 14 migliori Pinot Nero sotto i 20 euro tra rossi, rosati e bollicine scelti dal Gambero Rosso

Chi è appassionato allo stesso tempo di vino e di cinema di sicuro non si sarà perso quel capolavoro di alcuni anni fa che è Sideways, film del 2004 che narra le vicende di due amici, Miles (Paul Giamatti) e Jack (Thomas Haden Church), che partono per un viaggio di una settimana attraverso la regione vinicola della California. La storia esplora temi come l'amicizia, le relazioni e la ricerca del senso della vita, tutto immerso nel contesto dei paesaggi vinicoli e delle dinamiche umane. E in mezzo a tutto questo c'è il celebre encomio al, l'uva preferita da Miles, che la descrive così: "è un'uva ardua da coltivare, ha la buccia sottile, è sensibile, matura presto. . Alservono cure e attenzioni . Solo chi prende realmente il tempo di comprendere il potenziale delsa farlo rendere al massimo della sua espressione.