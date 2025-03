Oasport.it - Hockey ghiaccio: Ritten e Vipiteno sorridono nel sabato di Alps League dedicato ai play-off

Luci e ombre per le squadre italiane impegnate nel delicatissimodi2024-2025 disu, arrivato alla delicatissima fase dei-off.hanno infatti vinto la gara-1 dei quarti, mentre Cortina e Merano sono state costrette a cedere il passo. Il successo più convincente è arrivato con i Buam, autori di un mortifero 3-0 sull’appena citata Merano, sintomo di un match controllato dall’inizio alla fine, come certificano le reti messe a referto da Insam (13:40 del primo periodo), Lobis (18:36 del secondo periodo) e Kostner (17:43). Vittoria al cardiopalma invece per, corsara in quel di Kitzbuhel grazie a un grandissimo secondo tempo, dove ha messo a referto tre reti, gestendo nel migliore dei modi il potenziale ritorno degli austriaci. K.