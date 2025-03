Ilfattoquotidiano.it - “Ho mangiato di tutto nel ristorante della nonna di Lucio Corsi ed ecco quanto ho speso”: la recensione completa dell’influencer Francesco Zini

si sta preparando per partecipare all’Eurovision Song Contest 2025 che si terrà a Basilea (in Svizzera) dal 13 al 17 maggio. Il cantautore è stato colto alla sprovvista dopo che Olly ha deciso di ritirarsi dalla corsa e così, come da regolamento, il secondo classificato entra di diritto nei giochi.ha colpito per il suo stile, le parole e le musiche. Ma anche come persona. Non è un mistero che il cantante sia legatissimo alla.L’artista, durante il Festival, aveva rivelato a Radio2 Social Club su Rai Radio2: “ha chiuso ilper vedermi meglio, l’ha aperto nel ‘59 con le sue 7 sorelle, una vita intera dedicata a un mestiere, è stato un grande insegnamento, e io ho cercato di portare lo stesso impegno nel mio di mestiere”.Terminata la sbornia sanremese ilTrattoria Macchiascandona di CastiglionePescaia, ha riaperto i battenti.