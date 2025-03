Ilrestodelcarlino.it - “Ho lottato 7 mesi contro la morte all’ospedale di Torrette”

Ancona, 8 marzo 2025 – “Senza cure e vaccini non saremmo mai usciti dalla pandemia. Non potrò mai dimenticare la mia esperienza e spero che il tempo non farà perdere di vista quanto accaduto cinque anni fa. Se non fossi stato curatodiprobabilmente non ce l’avrei fatta”. Sandro Ortolani, storico docente di infermieristica alla Politecnica delle Marche, torna con la mente a quei giorni, anzidrammatici vissuti in bilico tra la vita e laa causa della polmonite da Covid che lo ha costretto per trein rianimazione. Cinque anni fa iniziava l’incubo collettivo mondiale e proprio oggi, 8 marzo, nel 2020, cominciava quello personale di Ortolani: “Era proprio l’8 marzo quando ho iniziato a stare male racconta la sua storia al Carlino così come aveva fatto cinque anni fa .