Ho bisogno di dirlo a tutti Grande Fratello appello improvviso di Zeudi | pubblico emozionato

Leggi su Caffeinamagazine.it

Messaggio importante aldi, che ha deciso di aprirsi e di parlare davanti alle telecamere. Durante una conversazione con Shaila e Chiara, l’ex Miss Italia se l’è sentita di dire tutto emozionando i telespettatori. Ovviamente d’accordo con lei anche le due coinquiline, che hanno condiviso quel bellissimo pensiero.Grazie ad un video postato da alcuni telespettatori del, si è potuto ascoltare il discorso dirivolto ad alcune persone in particolare. Le sue frasi sono entrate nel cuore di tanti italiani, che hanno apprezzato moltissimo questa sua esposizione fatta con sincerità.Leggi anche: “Ormai l’hanno capito”. Shaila non si frena al: pesantissima davanti a Chiara, l’di: messaggio importante perIn occasione dell’8 marzo,ha voluto fare unbellissimo per cercare di sostenere tutte quelle donne che hanno problemi.