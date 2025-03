Game-experience.it - Harry Potter serie TV, la scelta del Severus Piton nero sta facendo discutere i fan

Negli ultimi giorni, il web è in fermento a causa della presunta decisione di Warner Bros. ed HBO di scegliere Paapa Essiedu per interpretarenellaTV di. La notizia ha subito scatenato forti reazioni tra i fan, in particolare a causa delladi un attoreper il ruolo, che alcuni ritengono incoerente con la descrizione del personaggio nei libri di J.K. Rowling. La performance di Alan Rickman nei film ha lasciato un’impronta indelebile, rendendo difficile per molti accettare un cambiamento così radicale nell’aspetto del professore di Pozioni.Come condiviso da Comicbook, sui social ed in particolare su Reddit e X, il dibattito è molto acceso. Numerosi utenti si sono infatti detti delusi dalla decisione di cui sopra, sottolineando che laera stata presentata come un adattamento più fedele ai libri rispetto ai film.