Dilei.it - Hair oiling routine, così puoi replicare il beauty trend che ha conquistato Tik Tok

Leggi su Dilei.it

Capelli splendenti, folti, sani e forti: tutti noi sogniamo di sfoggiare una chioma favolosa e bellissima. E a quanto pare c’è unache si può sperimentare per trattarli e provare ad averli proprio.Si tratta dell’, un trattamento che è diventato virale su TikTok e che promette di restituire capelli lucenti, curati e resistenti.Non si tratta di un procedimento troppo lungo, dal momento che si completa in una decina di minuti, ma senza dubbio va fatto quando si può stare a casa perché il tempo di posa dura almeno un’ora.Gli strumenti che ci servono sono gli olii per i capelli, una bella spazzola, un massaggiatore e – ma non è obbligatorio – un applicatore.La guida per sperimentare l’e provare unper la cura dei capelli che hatutto il mondo social, ma non solo.