Hai un’impresa e ti sembra di lavorare solo per la gloria? Ecco un metodo semplice per capirlo

banale, ma non lo è affatto per il piccolo imprenditore del nostro Paese. È come se vivesse in un’eterna corsa su un tapis roulant: macina chilometri ogni giorno, fatica, suda, lotta contro il tempo e le scadenze. Eppure, alla fine, si guarda intorno e si accorge di essere sempre fermo nello stesso punto. Essere imprenditori significa creare valore attraverso il profitto, ma non basta far crescere l’azienda come un albero rigoglioso se le radici della propria ricchezza personale restano secche.di successo che non arricchisce chi la guida è un paradosso, una macchina perfetta che corre a vuoto.Eppure, molti piccoli imprenditorino non voler vedere questa verità. Immersi nel vortice quotidiano di ordini, clienti, fornitori e conti da far quadrare, finiscono per perdere di vista la domanda più importante: “Sto costruendo ricchezza per me e per la mia famiglia o stomandando avanti un’attività che alla fine non mi lascerà nulla?”.