Calciomercato.it - Gytkjaer gela il Como al 94?: Pellegrino riprende il Torino, Tardini ‘infuocato’

Leggi su Calciomercato.it

Da poco si sono chiuse gli altri due anticipi della ventottesima giornata di Serie A: l’esito degli incontriripreso al 94? da. Dopo essere passato in vantaggio grazie ad Ikoné, gli uomini di Fabregas gestiscono i ritmi dell’incontro ma non trovano l’affondo decisivo e prestano il fianco al guizzo nel finale che porta l’attaccante del Venezia a trasformare il rigore dell’1-1. Pari e spettacolo al ‘’ tra Parma e: grazie alla doppietta di, per ben due volte i ducali sono stati in grado dire i granata, passati in vantaggio prima con Elmas al 19? e poi con Adams al 72?.Ilbatte anche il Venezia:il(LaPresse) – Calciomercato.itDopo un primo tempo piuttosto macchinoso, la sfida del ‘Senigaglia’ si infiamma letteralmente nella ripresa.