Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: La treccia, Sabato 8 Marzo 2025

Leggi su Digital-news.it

sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301, "Killing Season", un action con Robert De Niro e John Travolta. Un ufficiale americano si ritira sui monti per dimenticare gli orrori della guerra in Bosnia. Ma la visita di un ex soldato serbo riapre le ferite del passato, portando a un confronto violento che mette alla prova le loro vite. Su SkyDue HD alle 21:15 sul canale 302, "La", una storia di coraggio al femminile, diretta da Laetitia Colombani. Tre donne, legate senza saperlo da ciò che hanno di più prezioso, decidono di ribellarsi alla sorte che è stata loro assegnata, in un intreccio di speranza e determinazione.