Sport.quotidiano.net - Guida a Lecce-Milan: orari tv. Leao e Felix esclusi eccellenti. Esordio dal 1' per Bondo

o, 8 marzo 2025 – Non sembra proprio esserci pace per ildi Sergio Conceiçao, reduce da tre sconfitte di fila, sempre più lontano dall’Europa e soprattutto atteso oggi alle ore 18 (il match sarà trasmesso in direttava e in streaming su DAZN) da un delicatissimo esame in casa deldell’ex Giampaolo. A scuotere alla vigilia della trasferta salentina l’ambiente rossonero, già costretto a fare i conti con i risultati deludenti di quest’ultimo periodo, sono state le dichiarazioni di un ormai ex collaboratore di Sergio Conceiçao, che ha parlato di presunti malumori del tecnico portoghese, il quale in conferenza stampa ha però voluto smentire tutto ed anzi ha annunciato di volersi tutelare per vie legali da questo attacco: “Mi dispiace molto per questa situazione. Non si è capito perché mi abbia fatto tutto questo e non so se sia stato pagato da qualcuno.