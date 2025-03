Laspunta.it - Grottaferrata, contro la violenza di genere, un’opera d’arte e un progetto di sensibilizzazione

Si è tenuta il 7 marzo 2025 ala cerimonia di svelamento della scultura monumentale “Laè una gabbia”, dell’artista Anna Izzo. L’evento ha dato inizio al“BASTA.! Un anno di riflessioni, pensieri e azioni per l’eliminazione dellale donne e per il futuro dei loro figli” voluto dal Comune di, con il particolare supporto dell’Assessorato alle Pari Opportunità. Per tutto il 2025, la città ospiterà eventi culturali e personaggi legati al mondo dell’Arte, della Cultura e dello Spettacolo per sensibilizzare la cittadinanza sul tema delladi. Dopo lo svelamento della scultura sotto un sole splendente – alla presenza di Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale, autorità dello Stato, studenti e cittadini – la vicesindaca e Assessora alle Pari Opportunità Paola Franzoso e il Sindaco Mirko Di Bernardo hanno spiegato il senso dele l’impegno concreto dell’Amministrazioneil fenomeno delladi