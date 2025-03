Triesteprima.it - Grosso incendio in città, fumo e fiamme visibili da centinaia di metri

Leggi su Triesteprima.it

TRIESTE - La colonna die lesono visibli dadi. Sta bruciando la parte alta di un condominio nella zona non distante dall'università. Non si sa se ci sono persone coinvolte. La notizia è in aggiornamento.