Movieplayer.it - Gremlins: The Wild Batch, una star di primo livello nel cast della seconda stagione

Leggi su Movieplayer.it

Laserie animata,: The, avrà unadi altonelvocale, ecco cosa sappiamo Abbiamo una data di ritorno per lapartedi: The. La serie animata prequelWarner Bros. Animation trasmetterà tutti i cinque episodi rimanentigiovedì 10 aprile su Max. Tra i nuovi membri delspicca tra tutti Timothy Olyphant, oltre a Robin Weigert, Yvette Nicole Brown e SungWon Cho. Olyphant darà la voce all'iconica leggenda americana Johnny Appleseed e Robin Weigert a un altro famoso personaggio del folklore americano, Calamity Jane. Yvette Nicole Brown e SungWon Cho appariranno anche come voci ospiti negli episodi successivi., The: ecco .