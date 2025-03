Lortica.it - Grave incidente stradale a Poggio Bagnoli: un morto e un ferito grave

Un tragicosi è verificato nella serata di ieri a, nel comune di Pergine Valdarno. Il 118 dell’Asl Tse è stato attivato alle ore 21.47 a seguito di uno scontro tra due automobili. Purtroppo, un uomo di 58 anni ha perso la vita a causa dell’impatto, mentre un altro uomo di 46 anni è stato soccorso in condizioni gravi e trasportato in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena.Sul luogo dell’sono prontamente intervenuti i soccorsi, tra cui Pegaso 2, l’autoinfermieristica del Valdarno, l’automedica di Arezzo, la Misericordia di Valdambra e la Misericordia di San Giovanni Valdarno. Presenti anche i vigili del fuoco di Montevarchi e le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto.Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento.