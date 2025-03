Dayitalianews.com - Grave incidente durante operazioni di potature: un grosso ramo cade e colpisce una donna ed il suocero di 95 anni. Entrambi sono in gravi condizioni. E’ successo ad Anagni

in via Consolazione, feriti unadi 55e un anziano di 95Unsi è verificato nel pomeriggio di oggi nella zona periferica di via Consolazione, dove unè improvvisamente crollato ferendo due persone. La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma sembra che il figlio delle vittime stesse potando un albero quando ilsi è staccato, colpendo in pieno la moglie (55) e il padre (95).Intervento immediato dei soccorsi e trasporto in elicotteroLa situazione è apparsa subito critica, spingendo i sanitari del 118 a richiedere l’intervento di due eliambulanze per il trasferimento d’urgenza delle due persone rimaste ferite.stati elitrasportati in ospedali della capitale, dovestati ricoverati in