Grave incidente a Cortile: ciclista investito da un furgone

Un 59enne in bicicletta è statoda un 75enne alla guida di unieri pomeriggio in via Griduzza, nelle campagne di. L’impatto, avvenuto intorno alle 17, ha sbalzato violentemente a terra il, le cui condizioni sono apparse subito critiche.Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’uomo, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna, dove resta in prognosi riservata.Gli agenti della polizia locale dell’Unione Terre d’Argine hanno effettuato i rilievi e chiuso la strada per diverse ore. Le cause dell’sono ancora in fase di accertamento.Via Griduzza si conferma una strada pericolosa, già teatro di diversi gravi incidenti che hanno coinvolto ciclisti.