361magazine.com - Grande Fratello, un momento di sconforto per Shaila: come sta

Leggi su 361magazine.com

Gatta ha affrontato undiad un passo dal prossimo verdettoGatta questa settimana si trova in Nomination con Chiara, Stefania, Zeudi e Mariavittoria. Gli inquilini in Casa non sanno che l’esito del nuovo verdetto decreterà il terzo finalista di questa nuova edizione. Chi sarà il terzo finalista che si unirà a Jessica e Lorenzo?Leggi anche, nuovo scivolone di Lorenzo su Mariavittoria: la confessioneLo sfogo della ballerinaquesto pomeriggio ha affrontato uno sfogo parlandone con Chiara: “Solo il fatto di essere associata ad un uomo per la vita che faccio qui dentro mi infastidisce”. Poi ha aggiunto: “In puntata mi sono sentita poco protetta ed in secondo piano mi sono trovata a sostenere le mie persone ma da me non c’era nessuno.