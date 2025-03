361magazine.com - Grande Fratello, nuovo scivolone di Lorenzo su Mariavittoria: la confessione

Leggi su 361magazine.com

rivela a Jessica la nuovadiSpolverato. Cosa emerge dalle dichiarazioni della gieffinanella scorsa puntata ha parlato per la prima volta della bulimia che ha sofferto da ragazza. La concorrente continua la sua avventura nella Casa insieme al suo fidanzato, Tommaso Franchi. Questa settimana, Chiara, Zeudi, Helena e Stefania si ritrovano in Nomination per eleggere la nuova finalista che si uniranno ae Jessica.Leggi anche, Zeudi si rivolge alle donne in ascolto: l’appelloLadella gieffinaparlando con Jessica Morlacchi ha rivelato la nuovadiSpolverato. Ieriha fatto unconfessionale e dopo aver parlato privatamente con il reality show rispondendo anche alle domande ha deciso di riportare ale sue opinioni.