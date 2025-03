361magazine.com - Grande Fratello, Mattia rivela cos’è accaduto dopo l’uscita dalla Casa

come sono andate le prime 24 ore fuoripiù spiata d’Italia. Ecco le dichiarazioni dell’ex gieffinoha abbandonato lapiù spiata d’Italia pochi giorni fa ed è tornato alla sua quotidianità. L’ex gieffino aveva varcato la porta rossa delladel reality show prima di Natale insieme a Federico, anche lui lunedì ha dovuto abbandonare il giocol’esito del televoto.Leggi anche, la reazione di Chiarai consigli di un gieffinoLe prime dichiarazionil’eliminazioneNelle ultime ore il reality show ha condiviso sui propri canali social le prime dichiarazioni di. L’ex gieffino ha svelato in anteprima come ha vissuto le prime ore lontano dalle telecamere:“Adesso vi racconto le mie prime 24 ore fuori, blackout completo”, poi ha aggiunto: “Sono un essere umano libero, posso andare dove voglio, non sono ripreso, mi è mancato il confessionale”.