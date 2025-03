Gossipnews.tv - Grande Fratello, Lorenzo Spolverato: Da Finalista a Squalificato!

ha conquistato la finale, ma il suo atteggiamento gli ha fatto fare una netta marcia indietro. Ecco che cosa è accaduto!Ilsta per giungere alla sua conclusione, con il pubblico pronto a scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione. Tra i finalisti c’è, un concorrente che ha fatto parlare di sé più per i suoi atteggiamenti controversi che per altro. Nel corso del programma, il modello si è reso protagonista di numerosi episodi che hanno acceso le polemiche: scatti d’ira, pugni ai muri, oggetti lanciati, insulti ai compagni e persino alla fidanzata Shaila Gatta.In passato, per molto meno, altri concorrenti sono stati squalificati senza esitazione. Eppure, nel suo caso, la produzione ha deciso di chiudere un occhio, permettendogli di arrivare fino alla finale.