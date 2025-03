361magazine.com - Grande Fratello, la reazione di Chiara dopo i consigli di un gieffino

e i preziosidi Lorenzo Spolveratole critiche delle coinquiline: ladella giovane concorrentee Lorenzo sono riusciti a stringere un ottimo legame d’amicizia all’interno della Casa più spiata d’Italia. Il concorrente nella scorsa puntata ha difeso a spada tratta la gieffina, nonché sua amica dalle critiche e dalle offese delle inquiline.la puntata ha vissuto un momento di sconforto e questa settimana si trova in Nomination per eleggere il terzo finalista. Chi riuscirà a conquistare un posto tra i finalisti tra, Shaila, Stefania, Zeudi e Mariavittoria? Nella puntata che andrà in onda lunedì verrano svelati tutti i dettagli e tanti colpi di scena.Leggi anche, un momento di sconforto per Shaila: come sta Ladella gieffina ai preziosidel modelloancora provata per le critiche ricevute in Casa dalle inquiline prova a confrontarsi con Lorenzo affermando: “Io sbaglio sull’aspettativa che ho sulle persone, do per scontato che tutti siano come me”.