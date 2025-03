Tvzap.it - “Grande Fratello”, il duro intervento di Jessica su Lorenzo: “Perché piange”

Leggi su Tvzap.it

News TV. Nella casa del, le dinamiche tra i concorrenti diventano sempre più intense. Recentemente,Morlacchi ha espresso forti critiche nei confronti diSpolverato, mettendo in discussione la sincerità delle sue emozioni.Leggi anche: “”, Federico rompe il silenzio dopo l’eliminazioneLeggi anche: “”, cosa succede durante l’abbraccio tra Mattia e Javier: il retroscenaIldisuDurante una conversazione con Shaila Gatta,ha affermato chepotrebbe non essere un alleato affidabile, insinuando che potrebbe voltare le spalle a Chiara Cainelli in futuro. Ha poi affrontato il tema del recente stato emotivo del modello milanese, che è stato vistore frequentemente. Shaila ha manifestato preoccupazione per, soprattutto dopo una puntata in cui si è discusso di una presunta richiesta da parte sua di avvicinarsi a Emanuele.