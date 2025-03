Grand Prix Upper l’Italia del judo fa doppietta | i fratelli Esposito conquistano la medaglia d’oro

Leggi su Ilfaroonline.it

Arriva uno splendido doppio podio nelitaliano. Al, in svolgimento in Austria, Giovanni e Antoniohanno conquistato lanella loro rispettiva categoria di peso (73 e 81 kg). E’ una storica gara per.Il racconto della gara – Fonte FIJLKAM/fijlkam.itGiovanniha superato per ippon il francese Eliot Preve, poi il moldavo Denis Vieru, successivamente l’uzbeco Mardon Ravshanov e gli ungheresi Aron Szabo e Daniel Szegedi in finale.Antonioha battuto nell’ordine l’olandese Koen Heg, l’austriaco Issa Naschcho, il giapponese Joji Togo e, in finale, l’uzbeco Murodjon Yuldoshev.Domani, nell’ultima giornata di gara, saranno impegnate le categorie più alte dei -90 kg, -100 kg, +100 kg maschili e -78 kg, +78 kg femminili.Foto FIJLKAM/fijlkam.