Google AI Mode e panoramiche AI: scopri le nuove funzionalità per ricerche più intelligenti

Search continua a evolversi grazie all’intelligenza artificiale, offrendo risposte sempre più precise a domande complesse. Con oltre un miliardo di utenti che già utilizzano leAI, il motore di ricerca introduce due grandi novità: l’espansione di Gemini 2.0 per query avanzate e il lancio in anteprima della Modalità AI, un esperimento che promette di rivoluzionare il modo in cui cerchiamo informazioni online.Corsa all’intelligenza artificiale generativa, chi la sta vincendo?Gemini 2.0 e l’espansione delleAILeAI sono diventate uno strumento indispensabile per milioni di persone, e con Gemini 2.0,alza ulteriormente l’asticella. Disponibile inizialmente negli Stati Uniti, questa versione potenziata affronta domande tecniche come:Codifica (esempi di codice, debug)Matematica avanzata (problem solving, equazioni complesse)Query multimodali (combinate testo+immagini).